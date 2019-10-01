台中市議會教育文化委員會1日進行審查提案，教育文化委員會最後決議，不予同意。（陳世宗攝）

台中高工原為「國立」台中高級工業職業學校，2017年更改為「市立」台中高工。市議員羅廷瑋於臨時會中提案，建請研議將台中高工併入「國立中興大學附設工業高級中學」，以利學校擁有足夠預算與資源給予師生原有環境；市議會教育文化委員會最後決議，不予同意。

市議員羅廷瑋說，台中高工從國立改制為市立後，學校前面工學路人行道殘破不堪，已7、8年未養護維修，校園內的校樹修剪費用須60多萬元，市府因財政拮据根本無力負荷。從國立改制為市立後，校方未蒙其利、先受其害，造成市府、學校、老師及學生「四輸」的局面。

羅廷瑋指出，經該校教師向他反應，認為只有比照台中高農，於2012年校務會議通過改為國立中興大學的附屬技職學校；2014正式更名為國立中興大學附屬台中高級農業學校，才能享有中央資源及教育部經費補助，對台中高工的未來及全校師生方具有助益。

台中市議會教育文化委員會1日進行審查提案，與會議員李中、陳廷秀等人認為不宜，認為台中高工在國內工科技職學校名列前茅，如與中興大學合併體制不符，若要合併亦應和北科大或台科大同屬工科技職體系；相信該校歷屆畢業校友亦不會同意和中興合併。

市議會教育文化委員會經過熱烈討論後，與會議員泰半持反對態度，大會最後決議「不予同意」。提案人羅廷瑋指出，台中高工與中興大學合併案，已獲得雙方教師認同，他將再提案並爭取其他議員連署，一定要讓合併案「起死回生」才是中市之福。

(中時 )