2020總統大選倒數即將進入百日之內，根據最新民調顯示，代表民進黨參選的總統蔡英文支持度達到50%，國民黨候選人韓國瑜則為38%，雙方差距擴大為12個百分點；另調查數據指出，若前新北市長朱立倫成為韓國瑜副手，略有助韓支持度，雙方差距拉近到5個百分點。

根據《TVBS民調中心》最新民調結果顯示，若明年總統大選，最後是民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜兩人對決的情況，蔡英文總統支持度為50%，韓國瑜則為38%，與9月份的TVBS調查相較，雙方差距由7個百分點擴大為12個百分點。

調查若將朱立倫成為韓國瑜副手，與蔡英文對決，韓朱配支持度為44%，蔡則為49%，雙方差距僅剩5個百分點，交叉分析顯示，國民黨認同者支持韓朱配比例為91%，相較於只提韓國瑜時的85%提高6個百分點，中立民眾支持韓朱配的比例來到40%，也較只提韓國瑜時的31%增加近一成。顯示，朱立倫擔任副手可凝聚藍軍票源，也吸引中間選民支持。

(中時電子報)