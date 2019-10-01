前副總統呂秀蓮宣布參選總統，今天到桃園與媒體茶敘。（賴佑維攝）

前副總統呂秀蓮今天在台灣國際職業婦女協會產業推廣委員會召集人楊鄧今華陪同下，到桃園與媒體茶敘。（賴佑維攝）

前副總統呂秀蓮宣布參選總統，今天在桃園舉辦媒體茶敘，她說，宣布參選的同時，也宣布前南投縣長彭百顯擔任副手，不過國民黨、民進黨至今還未宣布，副手被當成政治交易的籌碼，顯見自己與他們的不同。對於英賴配？她也批評是「歹戲拖棚」。

英賴配？ 呂秀蓮：歹戲拖棚

呂秀蓮在台灣國際職業婦女協會產業推廣委員會召集人楊鄧今華陪同下，1日和桃園媒體茶敘，爭取民眾支持參選連署。她說，9月17日在喜樂島聯盟及其他政黨推薦下，決定參選，同時也宣布副手，反觀國民黨、民進黨經過初選，副手還是未知數，顯見對於國家副元首的不重視。

呂秀蓮也說，地方選舉、大選分別是期中考、期末考，而去年的期中考有目共睹，民進黨一敗塗地，卻讓敗選人擔任高官，如行政院長、交通部長，顯見蔡英文作為總統、主席權力的傲慢，也背離民意，與人民作對。

有人認為呂秀蓮參選，會分裂泛綠，呂說，當年民進黨由有志之士促成，有理想、抱負，現在當權者卻背離建黨方向。現在國、民兩黨對立、輪流宰制台灣，而且分裂台灣比分裂政黨更嚴重。他不認為他分裂綠營，台灣人民也需要獨立思考。對於前行政院長賴清德是否擔任蔡總統的副手，呂則批評，她不清楚，也無聯絡、來往，原本的好戲一樁，也變成「歹戲拖棚」。

也有媒體詢問，呂批評國、民兩黨對於大陸、美國的政策，那呂會怎麼處理？她說，非洲有句諺語，兩隻大象衝突時，草皮跟周邊的小動物只能自求多福，他主張應該要和平中立，介於兩強之間，與更多國家對話、來往。

呂也說，競選主軸是國家安全、社會安定、人民安心，另外也會推動藍綠、統獨對話。呂也說，她若當選，只會做1屆，沒有連任壓力、沒有人情包袱。也會推動國是會議，讓不同意見有機會表達。

(中時 )