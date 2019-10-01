行政院長蘇貞昌今日表示，南方澳跨海大橋坍塌，目前已經救出十人，預估水下還有六人，目前還在進行搶救中，出事相關原因會查明，如果有責任一定會追究，對於因此而受到相關損害或收益減少的漁民，或者相關商家、住戶，都會給予合理補償，並由交通部主責成立專案小組查明原因、查究相關責任。

蘇貞昌指出，對於現場，希望儘快處理善後，讓橋以最短的時間再興建。蘇貞昌下午出席立法院施政報告總質詢前接受媒體採訪時，作上述表示。

蘇貞昌說，今天早上南方澳橋斷落水，立即展開搶救，包括警消醫護，甚至空勤和國防部水下工作隊，都進行第一時間搶救，目前已經救出十人，都在各醫院盡力醫護中，預估水下還有六人，現在還在進行搶救，相關原因會查明，如果有責任一定會追究，現在最重要的就是減少損害、搶救人員，加上最好的照料。

由於橋體斷落致阻礙航道出入，蘇貞昌說，對於漁船因此不能出去，一定會在最快時間排除航道障礙，讓漁船能夠出海，對於已經出海漁船要回來卸貨，也會緊急啟用旁邊的商用碼頭供漁民卸貨。

蘇貞昌強調，對於因此而受到相關損害或收益減少的漁民，或者相關商家、住戶，政府都會給予合理補償，並由交通部主責成立專案小組查明原因、查究相關責任。

(工商 )