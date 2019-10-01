南方澳斷橋 海軍拉出一艘受困漁船 16:252019/10/01 中時 王英豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 海軍將南方澳斷橋受困船隻拉出。（王英豪攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受困船隻拉出。（王英豪攝影） 宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午驚傳坍塌意外，漁船遭壓並疑似還有多名外籍員工受困，海軍駁船下午4時左右將受困船隻拉出。 (中時 ) #海軍 #漁船 #南方澳 #宜蘭縣 #駁船 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆海軍基地開放 海軍艦艇武器吸睛大放送 10:242019/09/28 社會 宜蘭縣 明天停班停課 22:282019/09/29 生活 米塔強風吹 一度造成1.4萬戶停電 16:132019/09/30 財經 米塔颱風發威 一度2.5萬戶停電現剩4千戶待修復 18:432019/09/30 財經 宜蘭縣 10月1日照常上班上課 21:382019/09/30 生活 快進建物躲避！氣象局對北台3縣市發14級強風告警 22:002019/09/30 生活 宜蘭 國軍進駐封步道 01:132019/10/01 地方新聞 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 09:432019/10/01 社會 南方澳大橋斷魂 完工前爆驚人巧合 14:412019/10/01 生活 南方澳大橋「斷」美景！蘇澳古地圖、璀璨夜景成絕響 15:232019/10/01 風格 社會熱門新聞 獨家》南方澳橋有安全疑慮 驚爆港務公司「知情不理」 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 油罐車駕駛傷重 護理師女兒急探父 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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