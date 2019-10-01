苗栗縣政府1日召開「國土保育檢警環宣示大會」，維護生態環境並貫徹保育國土政策。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府宣示4大行動 強化國土保安

苗栗縣自2016年至今非法棄置廢棄物案件共60件，為有效打擊破壞國土與環境不法案件，苗栗縣政府1日召開國土保育檢警環宣示大會，並推動村里守望相助攜手強化國土保安，杜絕違法傾倒廢棄物。

國土計畫法2016年公布施行後，縣府召開「打擊非法棄置廢棄物宣示大會」，促中央及地方檢、警、環單位，合作打擊不法。苗栗縣環保局長陳華盛說明，2016年至2019年9月未攜帶證明文件載運剩餘土方案件分別為14、16、23、16件；非法棄置廢棄物至今則計60件，其中有51件完成改善、9件列管追蹤。

縣府認為，國土保育及環境生態仍面臨威脅與破壞，1日召開「國土保育檢警環宣示大會」，由苗栗縣長徐耀昌宣示4大行動方案：一、強化國土保安、落實農地及山林管理；二、檢警環聯手打擊不法、杜絕違法傾倒廢棄物；三、村里守望相助，政府與全民攜手合作終結非法棄置；四、深耕環境教育、愛物惜物、追求國土生態之永續發展。

徐耀昌表示，為完善保育生態與環境，將持續聯手警政、司法、環保機關全力查緝不法犯罪，並深耕環境教育，推動村里守望相助，共同守護苗栗的美好環境。

(中時 )