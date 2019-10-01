達德美容科學生志工們打扮成清代後宮嬪妃，將爺奶們奉為太上皇、皇太后，一一線上香酥軟綿又低糖養生的貴妃酥和溫熱養生茶。（謝瓊雲攝）

達德美容科學生志工們打扮成清代後宮嬪妃，將爺奶們奉為太上皇、皇太后，一一線上香酥軟綿又低糖養生的貴妃酥和溫熱養生茶。（謝瓊雲攝）

達德商工志工服務隊重陽敬老，1日上午前往永靖鄉葳群老人養護中心，粉墨登場陪20多位阿公阿嬤提前賀節，說學逗唱表演，讓長輩們笑呵呵，還在歌聲中一起享用低糖養生的美味貴妃酥。

美容科服務隊志工打扮成清代後宮嬪妃，青少獅會社團成員鐘宥橙扮成皇帝，率領眾嬪妃像爺爺奶奶們打招呼，一一走台步，還唱起一首首阿公阿嬤們熟悉的經典歌曲，現場洋溢笑聲、氣氛溫馨，餐飲科副主任蕭素真精心調配烘焙的低糖貴妃酥，也讓長輩們吃得津津有味。

達德商工主祕黃麗玲說，今年達德九九重陽、幸福久久敬老活動，總共辦理五場，包括彰化榮民之家、溪州名倫護理之家、永靖葳群老人養護中心、華山社頭站、永靖鄉福興社區關懷據點等。

校長許維純表示，帶動各科志工以專業技能融入社區服務，不僅讓學子有站上舞台培養自信的機會，連結學校與社區，將所學實際運用、解決生活上真實的需求與問題，這樣的服務學習，達到學習目標、又能提供社會需要，是一種問題解決導向的學習，多元豐富的教學方式，且營造友善的社群互動。

(中時 )