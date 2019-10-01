黃姓女海巡人員，因下肢鈍傷被送至羅東博愛醫院。（翻攝照片）

羅東博愛醫院醫療副院長林志銘講述病患情況。（張穎齊攝）

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午發生斷橋，造成多人受傷，羅東博愛醫院表示，油罐車的張姓駕駛有骨折、脾臟普盆出血等現象，但目前情況相對穩定，須轉至加護病房觀察，另有2名海巡人員也因嗆傷、鈍傷送醫。羅東聖母醫院則說，目前仍有1名印尼籍漁工，呈現腦水腫、無意識狀態，正在加護病房觀察。

羅東博愛醫院醫療副院長林志銘表示，61歲張男左側10根肋骨骨折、右側也有2根骨折，左側大腿也有骨折，且脾臟和骨盆出血現象，經血管栓塞治療後，目前病況相對穩定，將轉至加護病房觀察，是否動手術將和家屬討論，

林志銘說，張男經過輸血和止血後，目前病況已相對穩，另外張男由於左側有創傷性氣血胸，經置入胸管後，呼吸也也相對穩定，此外張男的女兒正式院內護理師，院方會給予最大協助。

另外，有2名海巡人員於布置攔油索時，因海水拉力過大導致落水，經送往台北榮民總醫院蘇澳分院後，自行要求轉院至羅東博愛醫院。院方表示，27歲黎男因為協助救難時手腳擦挫傷，且在喝到海面油汙身體不適，經X光檢查後初步沒有大礙；26歲黃女被纜繩纏住小腿導致下肢鈍傷，會再視病患況狀做決定。

羅東聖母醫院則表示，有2名印尼籍漁工也被送到院，其中29歲男子腦部受傷、有腦水腫，沒有意識，現在在加護病房插管；46歲男子則輕傷，胸部有挫傷、沒有骨折，已經離開醫院。

(中時 )