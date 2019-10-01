國民黨副主席曾永權到桃園市議會召開韓國瑜競選2020總統桃園市競選工作會報。（甘嘉雯攝）

國民黨副主席曾永權到桃園市議會召開韓國瑜競選2020總統桃園市競選工作會報。（甘嘉雯攝）

國民黨副主席兼祕書長、同時也兼韓國瑜競選總部總幹事的曾永權，1日到桃園市議會主持韓國瑜競選2020總統桃園市競選工作會報，對於有關韓國瑜民調目前落後，曾永權表示，候選人充滿信心、戰鬥力很強，22縣市競選幹部大家都有勝選的決心。

曾永權表示，要把這次競選主軸定調為總統與立委聯合競選，整合黨的輔選系統及地方組織系統，加上運作多時的韓國瑜競選辦公室系統，讓競選總部架構更為周延，增強戰力。

22縣市的布局已經完成，也有橫向聯繫，1日來市議會向議長邱奕勝請益，邱奕勝表示，韓國瑜桃園競選總部基本架構都已經完成，也送中央黨部，市議會在書記長梁為超代領下，會全力輔選韓國瑜及6位立委參選人勝選。

曾永權表示，近日韓國瑜會再安排到各縣市加強會面，詳細的時間還在討論中，而高雄市議會在開議，是否會影響到總統大選？他表示，會利用時間到各縣市請託。

(中時 )