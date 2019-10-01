南方澳跨海大橋斷橋坍落，交通部長林佳龍今（1）日表示，正持續在現場指揮調度，並向總統蔡英文 、行政院長蘇貞昌回報；現階段任務以救災為優先，調查同步進行。交通部將主導加強全國橋樑檢測，蘇揆並已指示以最快速度興建新橋。

在搶救方面，林佳龍說，目前已救出10位傷者，可能有6名受困，已調動機具、海巡、國防部、港務消防隊、宜蘭縣政府消防局到現場，把受困者搶救出來，是目前第一要務。

對於南方澳漁港在港556艘漁船進出問題，林佳龍說，已請港務公司儘速排除障礙物，今日清出40米寬、6米深航道，提供漁船進出。倘如困難，將於蘇澳港開放13、14碼頭商港區。新橋的專案也會進行規劃，過渡期間解決通行工作上的通路

對於南澳跨海大橋檢測紀錄，林佳龍表示，依規定，20年以上橋梁應每4年檢修一次。南方澳大橋2016年由宜蘭縣府委託專業單位進行檢測，2018年10月，航港局針對檢測報告所以提的問題維修完畢，原預計2020年進行下一次檢測。

對於外界關注的坍塌原因與究責問題，林佳龍指出，今天下午陸續有專業驗證單位進場，交通部已經成立專家小組，檢察官和運安會也著手調查。林佳龍呼籲外界先不急著妄下定論，一起來尊重權責機關的公正調查，若有任何疏失，交通部也一定會在釐清事實之後追究責任。

林佳龍也強調，將主導加強全國橋樑檢測，蘇貞昌院長並已指示以最快速度興建新橋。

(工商 )