日本內閣官房長官菅義偉今天說，希望在雙方高層持續往來、適切地處理過去懸而未決事項的同時，在所有領域進一步交流與合作，將日中關係帶入新階段，建構一個日中新時代。

中共今天在北京舉行建政70週年閱兵式，號稱可鎖定全球戰略目標的東風41型洲際彈道飛彈今天首度亮相，成為全場焦點。同時，轟6系列改良型的轟6N長程轟炸機，也第一次亮相。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉今天說，日本與大陸共同肩負對亞洲及世界和平繁榮不可或缺的重要責任，雙方應彼此合作確實善盡責任，回應國際社會期待。

他說，日中去年實現領袖互訪等，透過雙方努力讓日中關係完全回到正常軌道；大陸國家主席習近平明年春天將以國賓身分訪問日本，希望在雙方高層持續往來、適切地處理過去懸而未決事項的同時，在所有領域進一步交流與合作，將日中關係帶入新階段，建構一個日中新時代。

談到美中貿易戰，菅義偉說，這是包括日本在內的國際社會都非常關心的重大事項，期待美中雙方能持續進行建設性對話解決問題，日本在持續高度關注美中關係的同時，也希望與美中繼續相互理解。

大陸今天舉行史上最大規模的閱兵式，菅義偉說，日本時常關注大陸軍隊的動向，希望持續推動大陸在國防政策與軍事力量進一步提升透明度，並在地區及國際社會以合作形式扮演積極角色。

(中央社)