美國總統川普被爆出除了烏克蘭以外，也致電施壓澳洲總理莫里森，要求對方協助追查通俄門醜聞調查案的起源。

美國總統川普被爆向烏克蘭施壓調查競選對手拜登黑資料一事還沒落幕，美國媒體再踢爆，除了烏克蘭，川普近幾周還向澳洲總理莫里森（Scott Morrison）施壓，協助追查特別檢察官穆勒（Robert Mueller）「通俄門」調查案的起源，報導說，接連發生元首施壓外國情事，在在顯示川普運用政府高層外交來謀取個人政治利益。

吹哨者才密告川普7月底致電施壓烏克蘭總統澤倫斯基，協助調查總統競爭對手拜登的黑資料，事件如雪球般愈滾愈大，演變成「通烏門」醜聞，爭議尚未落幕，《紐約時報》（New York Times）昨（30）日再引述2名官員指出，不只是烏克蘭，川普近幾周還致電澳洲總理莫里森，施壓對方協助調查。

報導說，川普表明是在美國司法部長巴爾（William Barr）的請求下，向莫里森提出要求，希望對方協助美司法部追查「通俄門」一案特別檢察官穆勒展開調查的起源。

2016年美國總統競選期間，川普陣營被爆出串謀俄羅斯干預選舉，特別檢察官穆勒2017年5月授命對這起案件展開調查。美聯社報導，川普一直以來認為通俄門調查之所以會展開，是民主黨針對他的「獵巫」行動，為證明通俄門調查有汙點、且是出自於政治考量，美司法部長巴爾今年開始針對通俄門調查一案進一步展開調查，主要追查這起調查案的起源，同時也將確認2016年總統競選期間，當時的執法人員及情報官員決定針對川普陣營是否有串謀俄羅斯干預選舉一事展開調查時，行為是否有過不當。

而澳洲在通俄門調查一案中又扮演關鍵角色，當初就是因為澳洲多名官員告知美國聯邦調查局（FBI），莫斯科已找上川普陣營，欲商討釋出對當時民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）的不利訊息，FBI才會展開通俄門調查。

針對《紐約時報》報導，澳洲廣播公司（ABC）引述澳洲聯邦政府發言人說法，證實莫里森確實曾與川普通電話，川普也有要求莫里森協助調查。該發言人表示：「澳洲政府向來準備好協助與合作，致力於讓正在調查中的事情更為明朗。」「總理在與總統的談話中也再度證實了已做好這項準備。」

爆料官員還指出，川普與莫里森的通話內容也僅限於川普核心幕僚可以調閱。這與通烏門一案的處理方式一致，紐時分析，川普致電澳總理莫里森，意味他將巴爾視為重要合作夥伴，把司法部的調查當作利用美國盟友的工具，這兩起事件也反映示川普運用高層外交來獲取個人政治利益；「財經內幕」（Business Insider）網站的評論則更為直接，明白指出巴爾及美國司法部都只是川普用來「對付敵人的政治工具」。

(中時電子報)