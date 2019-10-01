未來20年全球每年將有77萬名胃癌可歸因於幽門桿菌感染，醫界證實胃幽門螺旋桿菌是消化性潰瘍與胃癌的重要致病因子，台大醫院最新發現幽門螺旋桿菌除菌治療的新現象，引領幽門螺旋桿菌治療的方向。

台灣消化醫學在過去20年來，研究幽門桿菌與胃癌領域有多項卓越成果，當年台灣成年人幽門桿菌的盛行率為55％上下，同時發現了幽門桿菌是胃癌的危險因素，經過專家學者的努力，目前台灣的幽門桿菌盛行率降至25％左右。

由於幽門桿菌的除菌治療，造成全球消化性潰瘍的發生率大幅減少，而有超過8成的胃癌是幽門螺旋桿菌引起，也就是這些胃癌可以透過幽門桿菌的除菌加以預防。

台大醫院副院長吳明賢、內科部教授劉志銘進行多項臨床試驗，開發幽門桿菌族群與個人的最佳療法，包括先前證實的「14天序列性療法」與「10天鉍劑四合一療法」的效果優於傳統的「三合一療法」。

最近研究團隊追蹤1200多人「10天鉍劑四合一」療法1年後，發現除菌治療後，人體腸道菌的失衡、腸道菌抗藥性增加都是短暫，另外人體胰島素抗性在除菌後也會明顯下降，這些研究改變了幽門桿菌的治療方向。

劉志銘指出，治療幽門桿菌時，發現抗藥性腸道菌相與代謝症候群沒有不良影響，未來全球醫界如能認證的話，就不用再擔心幽門桿菌的除菌治療有何不良影響，而治療出現的腹瀉、嘔吐等副作用小於10至20％，大多數是安全的。

台大更進一步籌畫胃癌預防的全球共識會議，邀集國內外30名學者探討相關議題，研擬出30項專家共識，有助於全球胃幽門桿菌治療與胃癌防治的完整依據。

(中時 )