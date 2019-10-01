▲環境知識競賽南投縣初賽，環保局長方信雄（前排右4）與釋疑委員暨大科技學院院長蔡勇斌（前排左4）等及參賽者合影。（環保局提供／楊樹煌南投傳真）

「108年環境知識競賽南投縣初賽」有250名選手分成國小、國中、高中職及社會組等4組在南開科技大學進行競賽，在激烈的角逐後，各組優勝今1日全部出爐，前5名共20位選手將代表南投縣在11月16日前往台灣大學參加全國決賽。

今年環境知識競賽南投縣初賽，有不少親子及師生一同報名挑戰，其中不少選手不僅自己參與，更邀集親友及同學前來挑戰；競賽高潮迭起，歷經淘汰賽、驟死賽鬥智角逐，過程中有選手鎩羽而歸，有選手一路挺進，奪得好成績，選手們除對環境知識有豐富涵養，參賽過程更有滿滿收穫。

此次競賽獎品豐富，各組第1名可獲APPLE 9.7吋iPad Wi-Fi 32GB1台、2至5名則分別獲禮券5,000元、4,000元、3,000元、2,000元，前5名並將代表南投縣參加全國決賽。

各組優勝前5名分別為：國小組第1名南光國小施怡安、第2名水里國小蔡明憲、第3名光華國小賴威綸、第4名南光國小賴琪妮、第5名文山國小鄧紹呈。

國中組：第1名南投國中張洸毓、第2名南投國中施盛佑、第3名南投國中鄒辰均、第4名大成國中徐士恩、第5名鹿谷國中蘇鈺閔。

高中職組：第1名中興高中陳彥宇、第2名弘明高中曾宇涵、第3名中興高中林佑安、第4名中興高中許智翔、第5名中興高中邱采璿。

社會組：第1名廖秀萍、第2名曾淵郁、第3名王淑君、第4名林登雄、第5名王智右。

(中時 )