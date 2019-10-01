台中市大里區近幾年人口急遽增加，許多社區或里卻缺乏適當的集會活動場所，民眾舉辦活動相當不便，市議員李天生接獲陳情，經協調後，爭取在瑞城、長榮、仁化、仁德及立仁里興建活動中心，也建議市府利用公兒23土地闢建聯合活動中心供中新、大元里使用。

人口數多達1萬多人的瑞城里，因缺乏活動空間，居民平時只能利用鄰近的瑞和宮地下室集會，李天生指出，該處因涉及違建問題，居民相當無奈，地方爭取利用仁城段1307號國有土地新建活動中心，目前正在辦理爭取土地撥用並爭取經費，預計明年動工。

同樣利用寺廟空間集會的還有仁化里，鄰近的仁德里則因活動中心空間不足，兩里都在積極爭取，李天生說，希望在第三公墓遷葬後，爭取利用墓區內、仁美段1439號公有土地興建聯合活動中心，已獲得相關單位同意，正進行細部規畫設計。

此外，商號與住戶密集的長榮里目前已計畫利用原公有第一市場3樓空間設置活動中心，預計11月底完成相關工程。李天生強調，大里區可利用的公有土地不多，未來盼市府朝聯合活動中心或市民活動中心的闢建方向努立，並採多角化經營、活化空間。

(中時 )