今日（1日）中華統一促進黨於台北車站旁廣場慶祝大陸十一國慶，現場有舞龍舞獅等活動。統促黨主席張安樂也到場發表演說，表示中共將帶領中華民族走向太平盛世。

張安樂說，大陸改革開放以後的蓬勃發展，為中華民族萬世開太平奠定了深厚根基，是我們大家的驕傲。而張安樂提到香港時稱，過去英國殖民香港時期，也是設立總督管理，現在回歸中國，以間接選舉產生特首的方式並沒有什麼不對，呼籲英美等國勿對中國問題見縫插針。

談到台灣回歸問題，張安樂強調，香港問題是鴉片戰爭的餘毒；而台灣問題是甲午戰爭的遺害，又提出「克里米亞模式」、「越戰模式」兩種回歸方式。並呼籲台灣人應該像克里米亞回歸俄羅斯一樣，選擇和平、不流血的方式，而不是選擇死傷慘重的「越戰模式」。最後以「千軍萬馬鎖不住大渡河」勉勵在場群眾，認為大渡河鎖不住中國人，那英美等外國強權更不行。

而此次活動由於並未獲得中正一分局的核准，在張安樂演說完畢後，遭警方進行強制驅離。

(中時 )