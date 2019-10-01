「孩子是國家的未來！」台中市自今年8月起配合中央實施托育補助新制「擴大發放2-4歲育兒津貼」，2至4歲幼兒在家自行照顧、就讀私立幼兒園每月可領2500元育兒津貼；2至6歲送托準公托的孩子，市民仍享全國獨有每月3000元托育補助。教育局說，經審核共5萬餘筆已於9月26日撥款。

教育局指出，依行政院「我國少子女化對策計畫」規定，中市自104年8月施行的幼兒學前教育補助方案應轉銜中央補助新制，2至4歲就讀私立幼兒園學費補助，原本每學期1萬5000元，現轉為每月領取育兒津貼2500元，乘以每學期6個月一樣是補助1萬5000元，家長福利未減。

因中央準公共化6000元補助只到2足歲，2歲後便無補助，台中延續過去協助兒童發展轉銜精神，今年8月1日起送托準公共化合作單位，除中央「2至4歲育兒津貼」每月2500元；另中市獨有平價托育補助每月500元，合計3000元；5歲以上未滿6歲送托準公共化保母，台中市持續補助每月3000元。

教育局長楊振昇強調，2至4歲育兒津貼自8月份受理家長申請，依教育部規定須於次月底撥付至家長郵局帳戶；配合區公所第一線提供市民立即服務，逐筆將申請資訊鍵入系統並核對個資，9月26日已全數完成撥款。

(中時 )