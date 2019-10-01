姜敏熙最終以第10名進入X1出道。(圖／翻攝自IG)

南韓選秀節目《PRODUCE X 101》7月選出最終11人，組成團體X1出道，不過卻因疑似造假決賽票數，警方介入調查，現證實票數造假，且有2至3名成員順序遭到變動，消息一出震驚外界，網友討論度居高不下。

據韓媒報導，警方掌握X1成員中，有2至3名票數被掉包，最終保送出道，警方也大動作到STARSHIP娛樂搜查，據悉Woollim娛樂、MBK娛樂也在搜索名單中，另外，警方也強調，前3季和《偶像學校》也被懷疑有黑箱作業，會一併進行調查。

而隸屬STARSHIP娛樂的X1成員姜敏熙，因為是吊車尾出道，網友也熱烈討論他，名字火速登上NAVER熱搜榜，「被迫交換人生，好可憐」，「落選的人太可惜了」，不過也有部分網友幫忙緩頰，認為最終結果還沒定局，不應該這麼早定他罪，而且就算造假，也不是他自己主導的，「都是那些大人的錯啊」。

(中時電子報)