嘉明海運公司勝利輪8月1日擱淺在嘉義縣布袋商港，由於天氣因素，至今仍未移除船隻。（張毓翎攝）

嘉明海運公司勝利輪8月1日擱淺在嘉義縣布袋商港，迄今已屆滿2個月，但由於近期颱風來襲、海象不佳，工程人員無法下海作業，使得沉船仍未打撈清除，台灣港務公司布袋管理處1日召開應變會議，決定讓船公司展延，並限期10月底前未移除船隻，將依違反商港法處罰。

台灣港務公司布袋管理處長謝診安指出，9月初已經把船艙裡海水、沙子、牡蠣及貨櫃等物品移走，原定計畫是讓清空後的船體浮起，再拖到岸邊拆解，因布袋港邊海水含沙量多，海面下能見度極差，使潛水人員在海面下無法用纜繩圍住船體，上個月前後共進行4次作業，最後宣告失敗。

謝診安表示，勝利輪發生擱淺至今，有定期與船公司、海巡署等單位開例行應變會議，最終結論是決定，未來先以油壓剪將船體切成機艙、貨艙2部分，由於機艙重約80至90噸，可以直接被吊掛到工作船上清除廢油；貨艙則較重，需倚賴拖船把貨艙拖到岸邊。

謝診安說，雖然8、9月颱風沒有直接登陸，但海面上受到外圍環流影響，風浪很大，為了人員安全，不行強制要求進行作業，故已同意讓船公司申請展延，他們也表示，若未來天氣許可，將可在10個工作天完成移除作業；不過，若船公司超過期限未處理好，將移請交通部航港局進行裁罰。

(中時 )