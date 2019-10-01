新北市光復橋目前也在耐震補強中。（新北市工務局提供／葉德正新北傳真）

宜蘭南方澳跨港大橋崩塌，引發全民恐慌，新北市工務局長朱惕之今在議會接受質詢時指出，新北市橋梁共約1315座，每2年都會固定檢修維護，工務局去年發現石碇永定橋橋墩劣化，已拆除改建，預計年底完工。

新北市議會1日舉行業務機關質詢，新北市議員指出，南方澳跨港大橋斷橋前沒有前兆，新北有聯外橋樑、高架橋等非常多，要如何確保民眾安全。

朱惕之指出，橋梁維護都按中央公路橋樑的維護管理規範，過去陸續針對耐震補強，新北沒有被列為危橋，市府去年去年橋樑檢測，發現石碇的永定橋橋墩劣化，無法補強石碇，已經重建；另光復橋也在耐震補強中。

新北市議員林銘仁詢問新北是否有類似南方澳跨港大橋橋梁，朱惕之指出，新北沒有雙叉式單拱橋，但有用鋼結構懸索拱橋，新北會立刻啟動所有檢測與調查。

朱惕之則說，新北在2018、2019年的橋梁維護評比，在地方政府排名第一，若中央有任何建議，新北也會不斷精進。

(中時 )