金門縣警局專案小組跨海赴台打擊假酒，今年已破獲4起查扣1萬2200餘瓶、侵權商標15萬餘張，成果十分可觀。（警方提供。李金生金門傳真）

金門警方專案小組查扣的各式假酒。（警方提供。李金生金門傳真）

金門高粱酒屢獲國際烈酒大獎，引來不法集團仿冒牟利，金門縣警局專案小組跨海赴台打擊假酒，今年已破獲4起查扣1萬2200餘瓶、侵權商標15萬餘張，成果十分可觀。

縣警局指出，不肖業者以在自製酒品貼上「幾近相似」、或「足使消費者混淆誤認」為金酒公司產製商標，魚目混珠的手法，鋪貨於地區型大賣場銷售，牟取不法暴利，侵損金酒公司商標權益，也帶來嚴重的食安問題。

楊鎮浯縣長上任以來，多次針對攸關金門經濟命脈的「金雞母」，在治安會報中要求警方加強打假能量，強力維護市場次序。縣警局長張國雄指揮專案小組，2019年至今分別於臺南市、彰化縣等地查獲侵權偽酒案4起，查扣各式侵權酒品1萬2200餘瓶、侵權商標逾15萬張，均由金酒公司陸續提告在案。

警方說明，在專案小組大力掃蕩下，台灣地區的偽劣高粱酒品幾已銷聲匿跡，金門地區更已未見違法個案，該局持續在各百貨通路、大型賣場佈線查緝，民眾若發現侵權及偽劣酒品，可撥打檢舉專線：警察局：110、金酒公司：0800-033-823、縣政府：0800-555-590，協力打擊不法。因而破案者，有獎勵金可拿。

(中時 )