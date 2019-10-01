南方澳跨海大橋斷橋坍落，目前已救出10名傷者，可能仍有6名受困。交通部長林佳龍表示，後續將進行全國橋樑檢測，並儘速興建新橋。港務公司行政副總王派峰表示，南方澳大橋2016年由宜蘭縣府委託專業單位進行檢測，2018年10月航港局針對需改善事項維修完畢，原訂2020年進行下一次檢測，也已針對明年的設施維護工程編列500萬預算。

港務公司表示，該座橋樑建成至今已約21年，每年都有進行油漆、欄杆、伸縮縫、路面等保養維護，2016年宜蘭縣政府委託健行科技大學，對其進行，橋樑檢測，後續港務公司於2017年到2018年間投入1000萬元，針對檢測報告中的應改善事項，包含混泥土修復、鋼筋除鏽、落水管修復、角鋼伸縮縫更換等進行改善。

林佳龍表示，目前已救出10位傷者，可能還有6名受困。今日已清出40米寬、6米深航道，提供漁船進出。若有需要，將於蘇澳港開放13、14碼頭商港區。同時新橋的專案也會進行規劃，過渡期間解決通行工作上的通路。

林佳龍表示，今日陸續有專業驗證單位進場，交通部已經成立專家小組，檢察官和運安會也著手調查，呼籲外界先不急著妄下定論，交通部將會在釐清事實之後追究責任。另外交通部後續將主導加強全國橋樑檢測，行政院也已指示以最快速度興建新橋。

林佳龍指出，依規定，20年以上橋梁應每4年檢修一次。南方澳大橋2016年由宜蘭縣府委託專業單位進行檢測，2018年10月，航港局針對檢測報告中所提的問題，均已維修完畢，原預計2020進行下一次檢測。港務公司行政副總王派峰表示，明年的設施維護工程已有編列500萬預算。

(中時 )