擅長鹽雕藝術的雲林縣台西鄉藝術家蔡杰為了記錄家鄉，與來自台南沿海的夫婿葫雕藝術家洪賜評以「渡冬鶼鶼」為主題共同創作，作品展現海邊鹽分地帶爽朗、質樸的文化情懷，1日在台西鄉故事屋展出，為沿海地區注入多元藝文元素。

蔡杰與洪賜評因藝術創作相識進而結為連理，是台灣藝文界令人稱羡的夫妻創作檔，蔡杰出生於台西鄉小漁村，洪賜評則來自台南北門，都是屬於沿海鹽分地帶，兩人藉由創作，記錄台灣鹽分地帶藝術文化與民俗風情。

蔡杰與洪賜評1日在台西鄉海口故事屋舉辦「渡冬鶼鶼」葫雕、鹽雕結藝展，以黑面琵鷺相伴渡冬為意象，用鹽分地帶的結晶鹽與葫蘆做為創作素材，展出數十件充滿在地鄉情、刻劃情感的作品，吸引眾多民眾前往觀賞。

蔡杰表示，沿海地區利用海水生產鹽，東北季風充滿鹽塵，居民生活可說與鹽息息相關，因此她特別藉由鹽雕創作，訴說海口人的堅毅不拔與樂天知命。

洪賜評說，早年他從事寺廟傳統石雕，在偶然機會中嘗試葫蘆雕刻，從此無法自拔，葫蘆充滿台灣鄉土氣息，以烙燒等方式進行創作，最能記錄民眾的鄉土情懷。

海口故事屋負責人丁仁桐指出，「渡冬鶼鶼」葫雕、鹽雕結藝展，即日起展至12月1日，邀請大家一同重溫台灣藝術家一步一腳印刻苦創作的精神、體驗沿海特色鹽雕與葫雕的素樸魅力。

(中時 )