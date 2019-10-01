卓蘭高中種子教師體驗生活科技教室，相互激發教學靈感。（卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗報導）

卓蘭高中種子教師體驗生活科技教室，相互激發教學靈感。（卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗報導）

卓蘭高中生活科技教室「魔力客」將成為學生實作的場域。（卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗報導）

實作作品可作為學生發表回饋與反思的媒介。（卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗報導）

因應108課綱多元學習，全台國中校校有生活科技教室，苗栗縣教育處學管科指出，苗縣所有國中均完成建置生活科技教室，素養導向課程將促使學生練就可以帶著走的能力。國立卓蘭高中向教育部國教署申請補助，新建置生活科技「魔力客」教室，於9月底啟用發揮創客精神。

卓蘭高中設有國中部及進修部，因應新課綱，這學期新建置生活科技教室，營造多元學習環境，並搭配生活化相關科技課程，與真實生活經驗連結，提升同學們的學習興趣，啟用前由種子教師進行「生活科技素養導向課程成長工作坊」，藉著互相觀摩切磋機會，帶動教師們的創新教學動能。

生活科技課程利用「線鋸機」與「鑽床」進行木工製作，應用物理的「作用力和反作用力」、「轉動力矩」、「動摩擦力與靜摩擦力」等理論，卓蘭高中指出，設計此課程可讓學生面對不同問題，仍然可依循經驗，尋找正確的解決方向，而創客精神應用所學，透過相機記錄增添新的多元情境及思維。

校長張智惟表示，「魔力客」教室創造小組自發討論、組員互動領導、問題共同解決、溝通表達、時間管理等培力氛圍，操作機具的同時，也焊接出屬於自己的科技學習歷程，種子教師未來將指導學生利用實作作品，勇於分享作品背後的回饋與思考。

(中時 )