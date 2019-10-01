連鎖餐飲集團六角國際集團子公司王座國際餐飲旗下日式炸牛排品牌「京都勝牛」，10月再拓2家全新門市，其中高雄夢時代店今（10/1)日開幕，桃園台茂購物中心門市預計10月25日開幕，營運動能增加，並使高雄和桃園外食消費者可以嘗到「京都勝牛」的炸牛排美味。

為慶祝「京都勝牛」來台週年及新店開幕，王座國際餐飲特推出「365慶週年」優惠及冬季新品，即（10/1)日起至10月31日止祭出三大好康，除新店開幕首3日消費滿額贈限量主餐兌換券好康外，民眾至全台6間分店消費指定品項更可獲贈和風甜點及100元折價券，王座國際餐飲稀望藉此帶動買氣衝高業績。

京都勝牛推出的「365慶周年活動」優惠內容如下：

l、開幕首3日贈勝牛三味兌換券／高雄夢時代及桃園台茂購物中心開幕首3日，前50名消費者，來店消費滿400元，即贈京都勝牛三味兌換券乙張。

2.全台6間分店消費新品雙人/四人組合餐，贈和風蜜團子乙份／10/1日至10/31日活動期間，至全台6間京都勝牛分店消費新品雙人/四人組合餐，每人加贈和風蜜團子乙份(價值85元)。

3.凡消費即贈50元折價券2張／10/1日~10/31日活動期間，至全台6間京都勝牛分店消費，每桌即贈50元折價券2張(價值100元)，可於11月起用於套餐折抵。

根據經濟部統計處數據顯示，近年因網路購物快速發展，百貨公司積極調整櫃位與改裝，其中2017年百貨銷售品項中「餐飲服務」占14.9%，較上年增加1.2個百分點，增加最多。王座國際餐飲看準百貨餐飲龐大商機，將於10月正式進駐高雄夢時代及桃園台茂購物中心，王座國際餐飲期望利用百貨公司高集客力，以及即將到來的周年慶檔期，帶動集團業績成長。

「京都勝牛」近年來持續推出多種美味餐點，除不同口感與風味的炸牛排外，也陸續推出「極味醬燒里肌豬排」、「鰻魚飯」等新產品，更於每季推出新的四人/雙人組合餐、單人套餐滿足不同客群的需求。「京都勝牛」同時)宣布自10月1日起推出冬季「奢華系」新品──「軟殼蝦海陸三拼」、「生蒜經典牛排」、「生蒜里肌豬排」三款季節限時單品，以及內含季節限時單品的海老御宴四人餐與海老御賞二人餐。新品軟殼蝦海陸三拼，包含了軟殼蝦、廣島牡蠣、翼板牛排的豐富海陸組合；而風味濃郁的生蒜經典牛排，則包裹著日本進口蒜醬酥炸，搭配爽脆的炸蒜片。

(工商 )