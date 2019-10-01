由啟雲科技創新團隊聯手國際團隊打造的《PICBOT》AR智慧拍照機器人，這次特別創意跨界與全球時尚雜誌VOGUE合作，在Bellavita中庭舉行的2019台北時裝週驚喜登場！啟雲科技更和VOGUE團隊聯手設計七款”潮”時尚的AR體感遊戲，民眾可以挑選自己喜愛的VOGUE主題，如Super Model Pose大賽、迷幻太空、街頭時尚及Make It Rain…等超狂的內容)，透過AR體感操作過程讓整個拍照體驗更具互動性及娛樂性，除了即時拍錄有趣的AR影片外，還可以印出AR照片帶回家！

《PICBOT》(Picture Robot)是由亞洲地區AR創意及體感技術應用的領導廠商-啟雲科技創新團隊耗時2年、結合國內外20多位軟硬體工程師、工業設計師以自有的專利技術，整合創造全新進化版的AR智慧拍照機器人。是集擴增實境、AI影像辨識、體感技術、程式化3D內容及藝術、創意的匯流，結合虛擬線上及實體線下的智慧拍照機器人，可即時互動拍錄列印，好玩好拍的創意內容還可錄成短影片於社群分享。

啟雲科技目前已與全球各大品牌合作，以科技媒介衝擊，讓消費者透過新奇、直覺與沉浸式的體驗行銷，感受品牌的創意魅力。《PICBOT》AR智慧拍照機器人的推出，相信將帶領新世代實體娛樂體驗行銷的創新風潮，也讓品牌商能透過《PICBOT》轉達給消費者更深刻更精彩好玩的品牌訊息。

(工商 )