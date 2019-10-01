台南市文化資產管理處國慶連假於八田與一紀念園區推出《情書的彼端》實境遊戲，歡迎大小朋友報名。（劉秀芬攝）

嘉南大圳明年將邁入開工100周年，八田與一對烏山頭水庫、嘉南大圳的貢獻舉世知名，台南市文化資產管理處特別在國慶連假於八田與一紀念園區推出《情書的彼端》實境遊戲，歡迎大小朋友報名，透過遊戲，在實際的歷史場所與文化資產互動，更深入認識八田與一生平與水圳文化，揭開情書謎底。

故事以八田與一紀念園區的課長接連收到5封未署名、內容一樣的信件為開端，玩家必須根據信件所附的明信片和謎樣符號，在八田與一紀念園區內的八田宅、常設展區、戶外休憩區等地，從現場展示的八田與一事蹟、嘉南大圳建設的相關資料中，調查線索逐一解開信件的謎底。

《情書的彼端》實境遊戲將在10月12日下午2時、13日下午1時與3時，各舉辦一場，活動費用每人100元，含烏山頭水庫門票、50元訂金、茶水及手續費，當日現場簽到即退還每人50元訂金。歡迎民眾把握機會，揪團一起來解謎。報名與相關訊息請至台南市文化資產管理處網站與臉書查詢。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，這次以八田與一的生平事蹟為主軸，在八田實際生活、工作過的歷史現場進行創新的實境遊戲，賦予文資保存新的詮釋，希望吸引更多人走入烏山頭，親近嘉南大圳，深化對嘉南大圳和八田與一的認識，重溫人與大圳的互動記憶。

烏山頭水庫風景管理處主任趙貴良表示，為歡慶國慶雙十，風景區10至13日連假期間推出門票優惠活動，滿4歲~12歲以下兒童門票40元，12歲以上門票100元，歡迎大小朋友順遊烏山頭水庫及八田與一紀念園區。

(中時 )