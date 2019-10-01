南投世界茶業博覽會將於雙十節登場，南投縣文化局邀集台中市、彰化縣及苗栗縣共襄盛舉，將於11日推出《舞樂映茶香》由4縣市傑出演藝團隊接力演出，讓全國民眾賞樂舞、品茶香，感受豐盛的藝術饗宴。
中彰投苗藝術節演出的團隊，包括台中市「台灣揚琴樂團」、南投縣「玉山民族樂團」、苗栗縣「傳源文化藝術團」及彰化縣「昇動舞蹈團」；南投縣府文化局長林榮森，台中市文化局主祕林敏棋、彰化縣文化局祕書張林傑及苗栗縣文化觀光局技正謝國昌，聯袂為藝術節暖場，並推介各縣市10月熱門活動，歡迎民眾到4縣市旅遊。
林榮森表示，中彰投苗藝術節是「中彰投苗區域治理平台」的文化交流計畫，自2013年開辦迄今，由4縣市輪流主辦，每年都匯聚4縣市傑出演藝團隊共同切磋，分享藝術之美。今年由南投主辦，特別結合茶博增加文化內涵，同時讓全國民眾感受4縣市不同的藝術底蘊。
玉山民族樂團團長曾國鎮表示，此次將以茶香樂韻為主題，藉由國樂絲竹笛、簫、古琴、二胡等樂器協奏，搭配扣人心弦的女聲，詮釋南投茶鄉的「茶」與「禪」風情，因此，特別選擇與茶有關的曲目，希望透過樂音呈現茶香飄逸的境界。
(中時 )
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