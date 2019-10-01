日消費稅率自1日起由8%調漲到10%，為避免影響景氣，除了酒類及外食以外的飲食品，以及定期訂購報紙適用減輕稅率制，消費稅維持8%；但對經常旅日購買家電、藥妝及服飾的台觀光客而言，可利用免稅退稅制度，減輕受到消費稅調漲的影響。

據《中央社》報導，日本消費稅10月1日起由現行的8%調漲至10%，為安倍政府任內第二度調漲消費稅，造成各大百貨公司與網購出現搶購潮。不過為了避免消費稅影響景氣與低收入家庭負擔，此次公布新消費稅時，同時實施減輕稅率制，讓生活必需品當中，除了酒類及外食以外的飲食品，以及定期訂購報紙的稅率維持8%。

以到7-11超商購買食品為例，3項食品一共若458日圓，收據單上載明消費稅率（8%）36日圓，總計支付額是494日圓。如果購買非食品類商品的話，消費稅是10%；但在超商購買若是利用非現金支付的方式，可獲2%的點數回饋。

不過餐飲的消費稅是否適用減輕稅率則較難分辨。原則上，在店內設置、管理的飲食用餐，像是在餐廳、便利超商的內用區用餐，消費稅是10%。在路邊攤、遊樂設施等賣場購買飲品，如果是坐在店家所設或管理的位置食用，消費稅為10%；如果外帶、邊走邊吃的話，消費稅為8%。

此外，對外籍觀光客而言，消費稅調漲會受到影響的是住宿、飲食、門票費，雖然台灣民眾最常消費的是藥妝、家電、服飾等商品，但外籍觀光客可利用免稅退稅制度，減輕受到消費稅調漲的影響。

外籍觀光客在日本退稅時，適用商品分成家電及服飾等的「一般物品」以及食品與藥妝等的「消耗品」兩大類，只要在購買當天在同家店、購滿5000日圓（約新台幣1500元）以上就可退稅。

(中時電子報)