致民國中教務主任張淑萍拿起學生創作的藺草工藝品，希望藉由教育，翻轉藺草編織即將消失的命運。（巫靜婷攝）

學生擔任藺草小老師於課外教導學童編織，傳承文化邁開步伐。（致民國中提供／巫靜婷苗栗報導）

藺草不只可用來編織，也能製成再生紙。（致民國中提供／巫靜婷苗栗報導）

苗栗縣苑裡鎮以藺草文化聞名，然而時代變遷，愈來愈少年輕人願意投入傳承，位於內區的致民國中7年前成立藺草社，聘任鎮內專業藺草達人教導學生傳統技藝，近年將編織技術在進化，讓學生在社團時間了解工藝，並試圖創新使藺草編織也能具有經濟價值，誘發學生傳承逐漸消失的文化。

藺草編織為老一輩苑裡人的集體記憶，將藺草草莖一分為二分撥為細條後，可編織成草蓆、草帽等民生用品，具良好透氣性與吸水性特點，適合於潮溼、炎熱的環境使用，自清末廣為流傳至今，一度成為當地經濟命脈，鎮上的婦女幾乎都投入編織，但隨著工業發達、人才老去，面臨文化斷層危機。

藺草編織普遍融入於活動體驗，卻少有學校願意紮根，致民國中7年前為保存苑裡3大特色「米食、磚雕、藺草」，從創設校園社團開始，一步步帶領有興趣的學生重拾珍貴文化，教務主任張淑萍身兼藺草課程推動者，她觀察願意加入藺草社的多為女生，要能夠讓她們看見（手作）價值，才能激發傳承的動機。

張淑萍表示，藺草社約有10多名學生，由帽蓆編織業職業工會理事長呂螢綢，利用每周三2節社課時間教導學生藺草編織與文化，是全縣唯一有常態性藺草文化課程的國中社團，學生學成後會在校外活動中擔任小小編織師，教導低年級學童，也會利用生活科技概念，將木工、手作與藺草結合，創新是目標。

張淑萍說，翻轉「藺草編織是奶奶才會做的事」，暑假辦理的藺草紙體驗，就是創新的一種面向，今年學校將鄉土課程融入苑裡3特色，讓1年級全體學生從認識藺草、動手編織到多元創新，藺草文化不再是社課或即將消失的傳統工藝，更有機會成為學生未來發展出路。

致民國中學生結合木工等生活科技技巧，將藺草編織製成創意杯墊。（致民國中提供／巫靜婷苗栗報導）

藺草編織創意杯墊。（致民國中提供／巫靜婷苗栗報導）

藺草編織創意杯墊。（致民國中提供／巫靜婷苗栗報導）

致民國中學生結合木工等生活科技技巧，將藺草製成創意杯墊。（致民國中提供／巫靜婷苗栗報導）

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