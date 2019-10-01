桌球神童林昀儒與台灣羽壇一哥周天成今天受邀參加合庫銀行發行的「活力商務御璽卡」上市記者會，林昀儒靦腆的表示，感謝贊助商的全力支持，他才能在國際舞台上無憂無慮的全力打拚，希望能在明年1月的奧運資格賽搶到入場券。

依據最新出爐的世界排名，林昀儒從上個月的第13名上升到第10，生涯首度擠進前十強，原本希望能在亞錦賽爭奪東奧門票，可惜卻因為左肩有傷導致被迫缺陣。

林昀儒說，經過這段時間休養復原後目前傷勢已經好了很多，會先在桃園全運會代表台北市參賽，接著就是德國公開賽，而最重要的就是明年1月世界團體賽，同時也是奧運資格賽，如果能夠拿到前9名就能夠拿到奧運門票。」

對於桌球神童封號，林昀儒紅著臉表示，自己不是神童，只不過是很努力訓練著，而且成名比較早而已，雖然這段時間會碰到不少壓力，但還是會努力克服，不讓它影響到訓練和比賽。」

面對媒體提問，林昀儒總是輕聲細語，身旁的老大哥周天成笑稱，「我18歲的時候根本沒有人認識，一開始的時候也不是很會講話，但物理治療師逼我參加分享會，一開始很不想去，但慢慢的習慣，後來口條愈來愈好，所以林昀儒是需要多學習才行，講話要有條理性，如同在賽場上要有冷靜的頭腦，這樣才能克敵制勝。」

(中時電子報)