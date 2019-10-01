淡水失智男颱風天走失，暖警暴雨中護送回家（翻攝照片／戴上容新北傳真）

「阿嬤有做粿，我要搭火車回去！」淡水區50歲洪姓男子颱風天獨自步行哭喊，員警安撫他情緒，一邊利用人臉辨識查證身分哄騙將他載返所，利用指紋比對確認身分後，順利將他送返家，洪男妻子對於警方冒著狂風驟雨將丈夫平安送返家，表達萬分感謝。

淡水昨日午後3時明顯感受到米塔颱風威力，執行巡邏勤務的警員周子傑與何漢宗發現一名中年男子神情恍惚地淋雨走在新民街一段，警方上前關心詢問，男子疑患有失智症完全不理會警方的問答喃喃自語說：「阿嬤有做粿，我要搭火車回去呷粿！」、「我要吃粿！」。

警方利用人臉辨識無法查證出身分，只好哄騙男子說要帶他去搭火車找阿嬤，男子才配合上警車，回到派出所利用指紋辨識比對，確認洪姓男子住家及身分，立即護送洪男返家，在家焦急等待的妻子，看到丈夫平安回家不斷向員警道謝。

洪姓男子的妻子表示，丈夫一如往常地到社區周邊散步，過了時間卻沒回來，當下心急如焚，四處尋找仍不見蹤影，擔心失智的他在颱風天遭遇危險，直到警方將丈夫護送返家，才知道他竟徒步走到沙崙，實在非常感謝警方的幫忙。

(中時 )