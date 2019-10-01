前立法院長王金平受邀出席「國際同濟會台灣總會第45、46屆總會長交接暨總會理監事、全國會長就職典禮」，面對媒體詢問他，外傳親民黨主席宋楚瑜可能五度參選總統，未來是否會合作，王金平表示，一切順其自然。

面對媒體詢問，傳出親民黨主席宋楚瑜要自行參選，他的看法，王金平表示，一切尊重他、祝福他，至於兩人可否合作，王金平則表示，一切都順其自然。但他也強還沒有想要安排與宋楚瑜接觸。

另，媒體問及台北市長柯文哲、前鴻海董事長郭台銘有意組成聯盟力搶國會席次與政黨票，他的看法，王金平回應，他知道這個消息，祝福他們，但也強調自己並未參與。

至於柯、郭聯盟推出立委人選，是否曾請他推薦，王金平也強調，自己這麼多的老同事、老同志都是已經由國民黨提名了，若推薦新的參選人對老同事都會造成一些困擾或者造成一些傷害，所以他過去就已說過，不便做任何的推薦。

(中時 )