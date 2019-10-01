苗栗縣頭屋鄉簡易自來水場抽取沙河溪，經處理後供應頭屋村、苗126線周邊獅潭村與北坑村居民，但因水位逐年下降，致缺水情況頻繁，立委徐志榮爭取經費，執行簡水改接自來水延管工程計畫，有望大幅提升頭屋鄉的自來水普及率。

徐志榮與地方向經濟部水利署爭取補助，將第1期改接延管工程納入「前瞻基礎建設－無自來水地區供水改善計畫」辦理。1日台灣省自來水公司在頭屋鄉文德宮，召開頭屋簡水改接台水延管工程說明會，受地方居民重視。

頭屋鄉簡水改接自來水延管工程計畫以總經費8162萬元執行，採供水幹管及用戶管共同埋設，以減少2次開挖降低交通影響，並選用材質強度較塑膠管高，且耐用年限達40年以上的採球狀石墨延性鑄鐵管作為自來水管線，減少破管漏水搶修頻率。

工程將分3期施作，第1期沿台13線配合公路局刨封路面工程進場、第2期沿苗126線週邊獅潭村及北坑村、第3期為頭屋村，受益戶共約974戶，整體工程預計明年底完工。徐志榮表示，完工可將頭屋鄉自來水普及率從61.84％提升至88.54％，提供居民量足且穩定的用水。

(中時 )