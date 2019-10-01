受困在坍塌的南方澳大橋下方的三艘漁船，在海軍派出2艘海軍拖駁船拖救下，目前已將一艘漁船成功拖出，搜救人員已進入船艙內搜尋是否有受困漁工。

宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午驚傳坍塌意外，漁船遭壓並疑似還有多名外籍員工受困，海軍駁船將受困船隻拉出。（王英豪華攝）

宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午驚傳坍塌意外，漁船遭壓並疑似還有多名外籍員工受困，海軍駁船將受困船隻拉出。（王英豪華攝）

國防部表示，目前國軍投入支援兵力計339員，機具包含水下作業裝備、救護車、港巡艇、M3浮門橋及UH-60M直升機等，合計9類31項，另出動憲兵協助交管，後備動員等單位全力投入救援行動。目前海軍拖船已拖出一搜漁船，將持續進行拖救任務。

海軍拖駁船拖出被橋面壓住的漁船。(國防部提供/戴志揚台北傳真)

中時電子報特別以現場影片與照片提供最新搜救進度。

海軍駁船將受困船隻拉出，在救難人員協力下，將船隻拉靠岸，救援人員隨即進入搜救。（王英豪攝）

(中時電子報)