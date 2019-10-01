《現場目擊》海軍拖出1漁船 救難搜救 17:102019/10/01 中時電子報 吳家詮 、 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午驚傳坍塌意外，漁船遭壓並疑似還有多名外籍員工受困，海軍駁船將受困船隻拉出。（王英豪華攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受困在坍塌的南方澳大橋下方的三艘漁船，在海軍派出2艘海軍拖駁船拖救下，目前已將一艘漁船成功拖出，搜救人員已進入船艙內搜尋是否有受困漁工。 宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午驚傳坍塌意外，漁船遭壓並疑似還有多名外籍員工受困，海軍駁船將受困船隻拉出。（王英豪華攝） 宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午驚傳坍塌意外，漁船遭壓並疑似還有多名外籍員工受困，海軍駁船將受困船隻拉出。（王英豪華攝） 國防部表示，目前國軍投入支援兵力計339員，機具包含水下作業裝備、救護車、港巡艇、M3浮門橋及UH-60M直升機等，合計9類31項，另出動憲兵協助交管，後備動員等單位全力投入救援行動。目前海軍拖船已拖出一搜漁船，將持續進行拖救任務。 海軍拖駁船拖出被橋面壓住的漁船。(國防部提供/戴志揚台北傳真) 中時電子報特別以現場影片與照片提供最新搜救進度。 海軍駁船將受困船隻拉出，在救難人員協力下，將船隻拉靠岸，救援人員隨即進入搜救。（王英豪攝） (中時電子報) #南方澳 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆海軍基地開放 海軍艦艇武器吸睛大放送 10:242019/09/28 社會 南方澳跨海大橋塌 造成2400戶大停電！ 11:182019/10/01 社會 南方澳大橋斷 工程界人士：疑人為疏失致鋼構接頭損壞 11:322019/10/01 社會 南方澳橋斷 蘇指示全力搜尋搶救 11:562019/10/01 政治 南方澳大橋塌 交長成立應變中心 12:422019/10/01 社會 南方澳跨海大橋倒塌 10名傷者送醫 12:302019/10/01 社會 政院：全力搜尋搶救民眾 12:362019/10/01 政治 橋斷油罐車 駕駛獲救重傷送醫 12:352019/10/01 社會 南方澳大橋斷魂 完工前爆驚人巧合 14:412019/10/01 生活 南方澳大橋「斷」美景！蘇澳古地圖、璀璨夜景成絕響 15:232019/10/01 風格 社會熱門新聞 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 獨家》南方澳橋有安全疑慮 驚爆港務公司「知情不理」 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 油罐車駕駛傷重 護理師女兒急探父 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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