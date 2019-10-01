光啟高中汽車科發明「煞車系統及其複合式連動煞車驅動裝置」勇奪2019年台灣創新技術博覽會發明銀牌獎。（學校提供／甘嘉雯桃園傳真）

光啟高中參加2019年台灣創新技術博覽會，汽車科老師張震華與董事長特助黃文毅老師組隊，以「剎車系統及其複合式連動剎車驅動裝置」奪下銀牌獎，這項作品是張震華由生活中發現問題與黃文毅討論、研究而產出的作品，過程中發生許多難題，跨科尋求機械科老師協助，拼命的討論與製作，最後才完成作品。

學校指出，「剎車系統及其複合式連動剎車驅動裝置」，在於一般機車的剎車制動是採用左右手控制前後輪各別剎車，在緊急狀態下容易造成誤剎前輪鎖死摔車意外，這次發明有幾項特點，包括後輪剎車制動不變；前輪剎車制動驅動時，會先剎後輪，再剎前輪，避免摔車

；而在剎車油萬一漏掉，回復原本剎車，不會有影響。

能獲得獎項，張震華與黃文毅老師表示，創作期間並不是一次就完成作品，而是在過程中發生許多難題，但他們不放棄，能得到評審委員對作品的肯定，是對參賽老師莫大的榮耀與激勵。

光啟高中校長陳成業表示，在各科科主任用心規畫及老師的投入教學中，不管在乙、丙級國家證照考試或各類政府舉辦競賽屢獲佳績，學校默默努力，希望造就更多優秀的人才，自我期許能辦出符合社區人才需求的優質學校，對國家社會在經濟發展有所貢獻。

(中時 )