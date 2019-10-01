新竹縣108年度社區規劃師開始招生囉！副縣長陳見賢1日在招生說明會中，號召對產業振興、美學推廣、友善環境及傳承文化等有興趣的民眾，報名加入社規師行列，配合鄉鎮特色及資源，共同推動「地方創生元年」。

新竹縣社造中心執行長曾琇雅表示，今年社規師預計招募90人，只要設籍新竹縣或在新竹就學就業者都可參加遴選。

竹東千歲歌劇團在開場時 演出「竹東米的故事」，描述社區規劃師進駐後，讓百大好米光環從1人擴大到社區米食產業的成功經驗。

曾擔任2屆社區規劃師的縣議員羅仕琦表示，社區規劃師是化妝師也是魔術師，可帶動文化傳承及地方產業，是社區發展的靈魂。

「新竹縣13好市集」帶領社規師，在現場展示開發的特色產品，如橫山茂谷啤酒、竹東客家米食、新埔咖啡、竹北純釀醋、關西有機仙草及紅茶等。

縣府交旅處表示，101年度開始推動新竹縣社規師計畫，至去年已培訓471位社區規劃師，改善198個小而美的亮點，今年邁入第8年，營建署補助1千萬元改善社區空間，相關計畫可上「新竹縣社區規劃師加油站」FB粉絲頁查詢。

(中時 )