高美溼地被國際網站譽為一生必遊1次的景點，世界6大天空之鏡，高美溼地也在其中！高美溼地面積廣達701.3公頃，擁有豐富天然資源是國內少數幾處雁鴨集體繁殖區之一；棲息鳥類多達120餘種為重要生態保育區，成為喜好賞鳥人士的新興賞線。

台中市政府農業局長蔡精強說，為讓更多市民了解高美溼地的過去歷史與未來發展，今年6月至9月舉辦8場「高美溼地生態導覽之旅」，報名情況相當熱烈；為回饋民眾支持，導覽活動預計於10月6日、19日與11月2日增辦3場次，1日起開放報名。

農業局表示，「高美溼地生態導覽之旅」活動由台灣野鳥協會高美溼地導覽解說人員帶領市民走入高美溼地；導覽內容包括溼地生態、鳥類、植物、燈塔、高美社區文史景觀等，也讓參與民眾了解溼地生物多樣性的重要性。

農業局強調，為維護導覽品質，增加的3場次每梯次僅接受45人報名，備取5人，額滿為止；報名及更多詳情請上網站 https://bit.ly/2o5TzBq 查詢。

(中時 )