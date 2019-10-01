台中國家歌劇院推出華格納歌劇《指環》全本4年計畫，最終回《諸神黃昏》今年將磅礡登場。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院將推出華格納歌劇《指環》的最終回《諸神黃昏》，參與團隊及主要演員，在記者會中露臉。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院在2016年開幕起，推出華格納歌劇《指環》全本4年計畫，繼《萊茵黃金》、《女武神》及《齊格飛》後，將於10月4日、6日及10日推出最終回《諸神黃昏》，全劇長達5小時40分鐘，不但匯集前3部製作大成，並由30名高空特技演員吊掛組成人網天庭「瓦哈爾城」、3D立體投影構築熊熊火牆，以磅礡氣勢為台灣歌劇界寫下新頁。

參與《諸神黃昏》演出的主要陣容1日在台中國家歌劇院公開露臉，黃金班底有西班牙拉夫拉前衛劇團、指揮呂紹嘉帶領國家交響樂團、特技空間與戊己劇場，最終曲將有東海大學合唱團加入大合唱，全劇動員300多名藝術演出及技術人員，並運用世界最高5萬流明投影機，展現科技光影，製作規模是四部之冠。

「華格納《尼貝龍指環》不論在音樂和戲劇的結構上，都是一個打破格局的創作」台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，這也是讓一座劇場呈現不同面向的一大挑戰及試煉，歌劇院在經歷高難度《指環》的4年淬鍊，將持續推出精彩製作。

指揮呂紹嘉指出，《諸神黃昏》劇中的「神」權力很大，但卻因「人的愛」而得到救贖，全劇並非悲劇，而是傳達只要人類的愛仍存在，這個世界就充滿希望。

《諸神黃昏》網羅全球頂尖的華格納歌手，飾演齊格飛的英雄男高音蘭斯．萊恩（Lance Ryan），曾多次參與《指環》系列演出。女武神布倫希德將由女高音瑞秋．尼可絲（Rachel Nicholls）飾演。

曾在《萊茵黃金》飾演3位萊茵女兒的中村惠理、凱瑟琳．瑪坦（Catherine Martin）、瑞娜．托頓（Renee Tatum），今年更將重回台中國家歌劇院舞台。三位命運之女由曾於《女武神》演出的台灣聲樂家范婷玉、在《萊茵黃金》演出的蘿絲維特．穆勒（Roswitha Christina Müller）及珊德拉．特拉特尼希（Sandra Trattnigg）飾演。

《諸神黃昏》的三大反派角色，包括邪惡的哈根，由曾在《萊茵黃金》與《齊格飛》飾演巨人法夫納、在《女武神》飾演渾丁的老班底安迪亞．席維斯特利（Andrea Silvestrelli）擔綱演出。劇中貪婪無度的阿伯利希，則由活躍於台灣樂壇的男中音趙方豪飾演；飾演昆特的是男中音勞利．瓦薩爾（Lauri Vasar），是柏林國家劇院等歌劇院及藝術節的常客。

(中時 )