前促轉會副主委張天欽任內因「東廠打侯論」發言不當請辭獲准，今天遭監察院彈劾，全案移送公懲會審理，不過，張的太太、監委楊芳婉上午並未現身審查會。監委高鳳仙、楊美鈴今天下午表示，張天欽言行不當，刻意主導媒體的議題風向，意圖影響去年新北市長候友宜選情，違法行政中立；張被約談時，不認同行政院報告，認為自己不該受到如此重的批判。

前促轉會副研究員吳佩蓉去年向媒體爆料錄音檔，指張天欽2018年8月24日在會議中，抨擊競逐新北市長的侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作很可惜」，震撼政壇，張事後請辭獲准。

監察院日前接獲國民黨、新黨人士陳情，交由司獄委員會委員高鳳仙、楊美鈴調查，在獲得吳佩蓉去年向媒體爆料的原音錄音檔，並調閱去年8月22日至24日報導，兩名監委進一步釐清真相。

監委高鳳仙說，依照促轉條例需做人事清查處置，但沒有一定要立法，促轉會也從未討論過立法，可是張天欽卻以發言人身分對媒體放話，一開始接受寶島聯播網專訪，故意提及除垢法，後來其他媒體跟進，張向媒體透露除垢對象是法官、檢察官、警總等情治機關人員。

高鳳仙表示，報導出來後，張旋即邀集前主秘許君如等5人開會，強調自己故意放消息給中央社，但疑似沒聽出「被質疑的位置」（suspected positione）與「被保護的位置」（protected position）的含意，後來中評社報導直指促轉會劍指侯友宜，張稱中評社都是高手，還說不能由促轉會指名道姓，要用影射才能達到效果，讓綠委當側翼。

高鳳仙指出，張天欽案招致民眾對轉型正義的質疑，重創促轉會形象與聲譽，日後推動業務也遭受阻礙，雖然時任閣揆賴清德、蔡英文總統、以及正在參選新北市長的蘇貞昌都認為此行為極為不當，但促轉會乃至行政院僅讓張免責辭職，監察院盼導正各種不公不義、端正官威，因此不得不提出彈劾案，未來交由公懲會審議。

詢及張天欽被約詢的態度，高鳳仙說，張不認同行政院的調查報告，辯護是腦力激盪，「過去開律師事務所就有腦力激盪」，「國民黨說我們是東廠，就開玩笑自稱東廠」，張自認不該受到那麼重的批判。至於張天欽有無當面道歉，高鳳仙表示，約談時並無直接要求悔改，沒有聊到有無愧疚感。

監委院除約詢張天欽，也邀請鏡周刊、中評社、前促轉會主秘許君如、前促轉會研究員曾建元、前促轉會副研究員張世岳等人約談，但前副研究員吳佩蓉、前促轉會主委黃煌雄，以及行政官員均以書面答覆。

以請辭獲准的張天欽，未來若送公懲會，依據規定，張的退休金可能遭受剝奪或減少，或者減俸、罰款、申誡的處分。而身為陸委會職員的許君如則有待行政懲處，其餘促轉會人員因是約聘人員，非監察院行使對象。

針對彈劾案文提到，張天欽對媒體釋放不實訊息，引導媒體報導除垢法劍指當時新北市長候選人侯友宜等違失，監委持不同意見，認為這部分是斷章取義，未能還原事實脈絡的指控。

(中時 )