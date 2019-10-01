美國新生代時裝模特兒凱亞葛柏(Kaia Gerber)，年僅18歲卻已是名模等級，理由是她的美貌與177公分9頭身優渥身材，來自於超模母親辛蒂克勞馥的強大基因，在星媽的加持下，凱亞闖蕩時尚圈可謂平步青雲，最近巴黎時裝周登場，凱亞自然也是各大品牌爭搶的熱門走秀人選，然她風光踩場花都，卻尷尬收場，在伸展台上大露點被看光！

凱亞葛柏在優秀外型條件與超模媽辛蒂克勞馥助威下，不僅14歲就被知名經紀公司簽下，17歲時還獲時尚圈傳奇人物老佛爺卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)欽點，一起設計同名系列服飾，更成為YSL史上最年輕美妝大使，人氣一等一的她，自然是今年參與時裝周的各大品牌競相邀請的走秀人選。

在模特兒圈炙手可熱的凱亞，為巴黎時裝周走秀的照片陸續曝光，大部分照片都能看出她踏著專業的步伐、帶著高冷氣勢輾壓伸展台，然其中一套黑色女版西服套裝，卻讓她出了糗，只見凱亞在黑色外套內，搭配了同色紗質薄透襯衫，然行走時胸前皺褶隨之移位，走路有風瞬間變成「走光」，胸前「小紅豆」被眾多攝影師及現場來賓看光光，所幸凱亞不僅遺傳媽媽美貌，也有跟媽媽一樣的專業度，露點仍是淡定完成工作，反倒讓見識到她的強大氣場與名模威嚴。

(中時電子報)