蔡英文總統日前在臉書上傳饒舌歌手大支創作的「台灣隊長」MV，用RAP宣傳政績。不過親民黨立委陳怡潔檢驗其中的歌詞，有些並非如歌詞所述。歌詞中散布了這麼多假消息，該不該要求撤下來？希望蔡政府不要在散布假消息了。

歌詞提到，「促成台灣保證法案，有擔當有手腕」，陳怡潔質疑，如果這是外交成績單，怎麼不也說說蔡總統任內掉了6個邦交國的破紀錄成績呢？更何況所謂《台北法案》內容也被大修不如預期，還要拿來宣揚不覺得好笑嗎？

而所謂「果斷阻絕豬瘟，全力守護滷肉飯」，陳怡潔認為，阻絕非洲豬瘟這確實相當重要，但也應該關注禽流感，今年已經累計撲殺了72萬8591隻雞鴨，超過去年一整年撲殺的69萬0801隻，「不要守護了滷肉飯，卻忘了還有雞肉飯，可以嗎？」

歌詞中也提到，蔡政府「提升GDP，爭取CPTPP」，陳怡潔指出，我國的GDP從2010年開始就一直在成長，把升GDP拿來當政績宣揚實在很可笑，蔡政府執政這三年的的國內生產毛額，平均年增率只有1.99，比過去歷經金融風暴的馬政府執政8年下來的平均年增率2.89還差，還好意思把提升GDP當作是政績？

至於爭取CPTPP，主導國的日本，早在我國去年公投反對解禁日本核食，日本就公開放話不讓台灣加入CPTPP了，現在蔡總統的MV說仍要爭取，是要用開放日本核食作為條件嗎？如果不是，要如何說服日本讓我國加入CPTPP？

歌詞中提到的「觀光新高，失業率新低」，陳質疑，是什麼新高？觀光人數或許創新高，但觀光業還是叫苦連篇，因為觀光產值不足，蔡政府執政首年2016年掉到133億美元、2017年更慘，只有123億元，去年2018年才回升到137億美元，所以蔡政府把觀光做為政績宣傳，還是只能用可笑形容。

陳怡潔也說，蔡總統所謂的失業率新低，是拿最近兩年3月份的失業率來看，大誇自己說失業率創近19年新低，事實的狀況是，失業率並沒有降，拿今年8月跟去年8月來比較，去年8月失業率是3.87，而今年8月失業率是3.89，這樣還敢說失業率創新低？

(中時 )