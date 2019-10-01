台南市長黃偉哲。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良上周因為總預算卡關被外界解讀雙方互槓，郭信良昨天接受電台專訪，澄清退回總預算案是口誤，台南市長黃偉哲今天要求市府秘書長方進呈主動聯絡市議會，確認明天上午10點半親自拜會郭信良議長，溝通總預算案。

台南市109年度總預算涉及重大建設與警消社福，據議會提供給市府的程序委員會會議紀錄，郭信良議長決定不予審議。為求市民福祉不受影響，台南市長黃偉哲將主動前去議會拜訪議長郭信良。

黃偉哲表示，市府今年歲出增加，除了用於道路、農水路、治水等中央補助的重大建設外，還包括警消員額增加帶來的人事費用，以及危險與繁重加給，所有預算均用在市民期盼的各種發展，還望議會能理解與支持。

黃偉哲強調，許多縣市在109年度都因為爭取到中央建設而必須舉債，例如高雄舉債64億、新北舉債145億、台中舉債198億。當各縣市都為了建設而舉債，台南也不能因為死守零舉債而失去建設機會，黃市長期待與議長攜手合作，一同推動城市發展。

由於郭信良是蔡英文台南競選後援會總會長，黃偉哲則市競選總部主委，雙方因為預算案鬧得不可開交，也受到關注。

(中時 )