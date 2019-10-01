正修科大幼兒保育系秉持大學社會責任，課程移地轉化戶外教學，師生走進旗山南新社區運用香蕉、茄子、火龍果在地食材，製作風味獨特的pizza，南新社區發展協會理事長郭明憲說，感謝正修科大幼保系活潑、熱情的師生來服務，讓社區亮起來。

隨著產業型態轉變，溪洲地區漸漸沒落，南新社區里民雖多靠種植香蕉為生，但因人口老化、青年人口外移，社區繁榮不再。

正修科大幼兒保育系專業師資團隊進駐社區協助輔導，規劃活化社區課程，以食農教育為核心主軸，結合社區農產品香蕉、菜豆、薑黃、茄子、火龍果、木鱉果等食材，將工作坊所學窯烤技能，技轉給長輩與居民，活化經濟產業鏈。

正修科大幼保系表示，將課堂知識直接實踐在社區，邀請長輩參與食農教育方案、田野遊戲治療，藉由老幼共學，社區長輩化身「說書人」，描述旗山南新社區過往歷史，彷彿帶著大家穿越時光隧道，回到香蕉王國年代。

參與食農教育課程的9旬長輩說，每天都到社區發展協會上課，從未想過自己會做這種食物。幼保系學生則說，感謝學校帶我們到社區上課，喜歡結合當地食材的pizza手作，上完課還意猶未盡，謝謝能與師資團隊將課程所學實際運用到社區服務。

(中時 )