剛到台灣當交換學生的日籍女子友香（YUKA 19歲）與友人到彩虹眷村遊玩，不慎將手機弄丟了，台中市警局第四分局春社派出所員警陪著她回原地尋找，可喜的是派出所這邊，已有熱心民眾蔡女將她的手機送來，讓友香高興的連用日文說謝謝，也對台灣人的人情味刮目相看。

19歲的日籍女學生友香（YUKA）來台灣某大學當3年交換學生，並學中文，趁休假與台灣友人到聞名遐邇的彩虹眷村遊玩，可能在拍照時，聊得太開心，拍完就把手機隨手放在旁邊的矮牆上。

春社派出所員警薛郁琦剛好大學是外文系，主修日文，與友香聊天得知，手機內有許多剛加入的台灣好友的資訊，以及一些迎新活動的照片，如果找不到手機，她會很傷心。

薛員與所長江松永立即陪她們回彩虹眷村尋找，幸才離開派出所15分鐘後，所內就傳來訊息，指出有熱心的蔡姓民眾拾獲一隻手機與友香的手機特徵相似，2員及友香立刻返所認領。友香見到失而復得的手機，欣喜若狂失，連聲「ありがとう（謝謝！）」也對台灣人的熱情刮目相看。

手機遺失驚魂記讓友香由憂轉喜，也意外讓友香多了一個台灣警察好友，兩人開心的互加臉書好友，合照打卡。

春社派出所長江松泳表示，轄內的彩虹眷村遊客相當多，外籍旅客慕名前來，提醒民眾出遊上下車或進出旅店，務必再次檢查隨身攜帶的物品，以避免貴重財物遺失，才能玩得更盡興！

(中時 )