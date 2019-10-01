繆竹怡下機後，守候在空橋門口的調查官向他宣讀權利後，將他上銬，押解至調查局台北市調查處訊問後，隨即解送台北地檢署歸案。（陳麒全攝）

繆竹怡下機後，守候在空橋門口的調查官向他宣讀權利後，將他上銬，押解至調查局台北市調查處訊問後，隨即解送台北地檢署歸案。（陳麒全攝）

前太電副董事長繆竹怡因掏空太平洋光電公司新台幣15億餘元，遭判刑4年4個月確定，繆竹怡在發監執行前，潛逃出國3年多，上個月被菲律賓移民局攔截，經調查局協調菲方，於1日將繆竹怡押解回國。繆竹怡下機後隨即被調查官上銬，押解至台北地檢署歸案。

太電公司前副董事長繆竹怡於87年至90年間，掏空公司資產高達新台幣15億5000萬元，經調查局台北市調查處追查後，以背信及違反商業會計法等罪，遭台北地檢署起訴。

最高法院於106年8月31日駁回繆竹怡上訴，全案判處有期徒刑4年4個月定讞。但繆竹怡早在審判期間於105年4月13日搭機出境前往香港，滯留大陸及香港等地，始終無法發監到案執行，台北地檢署於106年10月23日發布通緝，調查局專案小組展開追緝。

繆竹怡於9月30日從菲律賓馬尼拉機場準備入境菲律賓，被菲律賓移民局官員攔截逮捕並留置，調查局專案小組獲悉後與菲方協調，菲方同意調查局將繆竹怡押解回台，並於10月1日上午搭乘中華航空公司CI-702班機離開馬尼拉，下午1時20分抵達桃園機場。

繆竹怡下機後，守候在空橋門口的調查官向他宣讀權利後，將他上銬，押解至調查局台北市調查處訊問後，隨即解送台北地檢署歸案。

(中時 )