韓國瑜（右）認同新竹市議會前議長謝文進（左）提議成立各縣市「韓國瑜庶民後援會」，直說「很好」。（謝文進提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市議會前議長謝文進說，新竹市將率先成立「韓國瑜庶民後援會」。（羅浚濱攝）

謝文進談成立韓國瑜庶民後援會

新竹市議會前議長謝文進，昨天陪同竹竹苗縣市議會正副議長、鄉鎮市長及藍軍議員到高雄市議會，力挺國民黨總統參選人韓國瑜之前，兩人私下先會面，謝文進提議成立各縣市「韓國瑜庶民後援會」獲韓同意，新竹市也將率先成立韓國瑜庶民後援會。

謝文進說，台灣絕大多數民眾像他一樣都是無黨籍，心中都希望兩岸不要衝突，兩岸要良性對話，只有兩岸關係好，台灣經濟才會好，這也是很多庶民百姓對韓國瑜的期許。

謝文進並說，國民黨提名韓國瑜為總統參選人，韓除了靠藍軍和韓粉的支持，應該擴大社會各階層的支持力道，尤其是廣大的無黨籍庶民，因此昨天與韓國瑜私下見面時，他向韓提議成立各縣市韓國瑜庶民後援會，韓認同直說「很好！」

謝文進指出，「新竹市將率先成立韓國瑜庶民後援會！」這個民間挺韓組織有別與國民黨系統和韓粉，希望無黨籍、反對民進黨執政及關心台灣未來的社會大眾，自發性加入後援會，成為韓國瑜「保台護民」最強大的後盾。

(中時 )