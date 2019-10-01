高市旗津醫院歡慶5周年，1日宣布長照5個C級據點揭牌。（旗津醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

高市旗津地處偏遠，當地醫療資源匱乏，高醫團隊經營的旗津醫院進駐後，除強化醫療外，也期許完成「旗津長照島目標」，院方1日歡慶5周年，並宣布5個C級巷弄服務站揭牌，未來可擴大服務長者，進而實現在地老化政策。

旗津醫院院長蔡忠榮指出，旗津區老年人口占16.36％，高齡全人照護已成為院方醫療照護重點，目標分為「強化在地醫療服務」及「發展特色照護模式」深化至社區，推動社區長照整合照顧模式、擴展社區健康營造服務，成為社區健康守護者。

蔡忠榮表示，旗津醫院社區整合型服務中心的個管師，執行追蹤訪視已達415人次，失智社區服務據點收案32人，居家醫療有一定成效。近日推出永旗、實踐、復踐、興竹、北汕等5處C級巷弄長照站，服務54位長者，促進長者活力老化，延緩失能時間，改善生活品質。

高醫大校長鐘育志表示，旗津醫院2017年通過銜接長照2.0出院準備友善醫院獎勵計畫，可協助長輩及家屬出院銜接長照服務，並協助解決出院後可能遇到的問題，減輕家屬照顧負荷；旗津醫院持續落實在地老化政策目標，建構綿密照顧資源網絡，提供居民整合、彈性且具近便性照顧服務。

(中時 )