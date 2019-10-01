蔡英文總統由行政院副院長陳其邁等陪同，下午4時許前往醫院探視2名漁工。（葉書宏攝）

蔡英文總統由行政院副院長陳其邁等陪同，下午4時許前往醫院探視2名漁工。（葉書宏攝）

宜蘭縣南方澳跨港大橋今（1日）上午9時許傳出崩塌，釀成12人受傷送醫，目前尚有1名菲律賓籍、1名印尼籍漁工在台北榮民總醫院蘇澳分院住院治療，蔡英文總統由行政院副院長陳其邁等陪同，下午4時許前往醫院探視2名漁工。

蔡總統表示，2名漁工傷勢穩定，需多休息，其中1位明早需進行手術，印尼、菲律賓駐台辦事處的相關人員都有抵達醫院，漁工們的情緒相當穩定。

(中時 )