總統探視2漁工 「傷勢狀況穩定」 17:242019/10/01 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統由行政院副院長陳其邁等陪同，下午4時許前往醫院探視2名漁工。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統由行政院副院長陳其邁等陪同，下午4時許前往醫院探視2名漁工。（葉書宏攝） 蔡英文總統由行政院副院長陳其邁等陪同，下午4時許前往醫院探視2名漁工。（葉書宏攝） 宜蘭縣南方澳跨港大橋今（1日）上午9時許傳出崩塌，釀成12人受傷送醫，目前尚有1名菲律賓籍、1名印尼籍漁工在台北榮民總醫院蘇澳分院住院治療，蔡英文總統由行政院副院長陳其邁等陪同，下午4時許前往醫院探視2名漁工。 蔡總統表示，2名漁工傷勢穩定，需多休息，其中1位明早需進行手術，印尼、菲律賓駐台辦事處的相關人員都有抵達醫院，漁工們的情緒相當穩定。 (中時 ) #漁工 #穩定 #菲律賓 #醫院 #傷勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 日職》王柏融隱瞞左腳挫傷 12強參賽打問號 09:452019/09/27 體育 「檢警早期介入」機制 加速虐兒救援黃金時間 18:312019/09/27 生活 米塔颱風來襲 基隆醫院服務不中斷 01:222019/09/30 生活 油罐車駕駛傷重 護理師女兒急探父 13:202019/10/01 社會 5漁工仍待救 救難人員與時間賽跑 14:142019/10/01 社會 南方澳跨港大橋崩塌 2海巡人員落水原因曝光 15:002019/10/01 社會 更新》搜救人員開挖甲板 順利救出1漁工 15:052019/10/01 社會 快訊》振奮！ 搜救人員救出1漁工 15:302019/10/01 社會 印尼友人醫院探視： 還有3友人受困 15:372019/10/01 社會 南方澳漁船受困7小時拖出 漁工友人盼奇跡 16:092019/10/01 社會 社會熱門新聞 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 獨家》南方澳橋有安全疑慮 驚爆港務公司「知情不理」 - 社會 《現場目擊》海軍拖出1漁船 2外籍漁工已死亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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