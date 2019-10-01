【現場直擊】20109第56屆金馬獎入圍名單公布記者會｜2019.10.01

第56屆金馬獎今（1）日下午5點半公布入圍名單，由新生代演員王淨、吳念軒與執委會執行長聞天祥揭曉入圍名單。受到大陸官方抵制金馬獎的影響，也讓本屆入圍名單備受關注；最終大熱國片《返校》以12項入圍成為本屆金馬入圍最大贏家，而導演徐漢強、王淨與曾敬驊也分別入圍為最佳新導演、影后與最佳新人獎項。

《返校》成本屆金馬獎入圍大贏家。（圖／影一製作所提供）

《返校》獲12項提名，包括最佳劇情長片、最佳新導演、最佳女主角、最佳新演員、最佳改編劇本、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳動作設計、最佳剪輯、最佳音效、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲；《陽光普照》入圍11項包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳男主角（2位）、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳剪輯、最佳原創電影歌曲；《夕霧花園》入圍9項，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳女主角、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳剪輯、最佳原創電影音樂。

王淨入圍影后心情激動，最想跟媽媽報喜。(廖映翔攝)

王淨因為演出《返校》入圍影后，返校更以贏家之姿入圍12獎項，她對此直呼心情激動，也透露最想跟媽媽報喜，當場向媽媽喊話：「媽，我入圍了！」開心《返校》所有人的努力可以被看見。

最佳男主角入圍的有巫建和《陽光普照》、陳以文《陽光普照》、太保《叔．叔》、袁富華《叔．叔》、朱栢康《金都》。最佳女主角入圍的有柯淑勤《陽光普照）、李心潔《夕霧花園》、楊雁雁《熱帶雨》、呂雪鳳《那個我最親愛的陌生人》、王淨《返校》

金馬執委會執行長聞天祥透露影后入圍競爭激烈。(廖映翔攝)

金馬執委會執行長聞天祥也在記者會上宣布本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為湯湘竹。得獎理由為「從新電影時期擔任錄音師至今，將台灣電影拉起了一個重要的傳承橋樑，讓聲音表現在台灣電影日趨成熟，他對許多短片創作與獨立製片的支持常常是不計代價，除此之外，也是優秀的紀錄片導演。今年作品包括《返校》等，既有市場性也有前瞻性，給了創作者在現場豐富的信心，其貢獻雖無形沉默卻巨大重要。」

聞天祥會後談及本屆影帝后遺珠，最佳男主角方面包括《亡命之途》妻夫木聰、《夕霧花園》阿部寬、鄭人碩、喜翔、邱澤、吳念軒、王識賢等都有進入討論，也有票數，但是最高票落選的最大遺珠則是《最乖巧的殺人犯》黃河。

另外，最佳女主角則是如外界預測般為死亡之組，讓聞天祥回想起投票過程也忍不住直呼：「女主角真是痛苦至極。」而最大遺珠也如大家所料，一個是《灼人秘密》吳可熙、另外一位則是《金都》鄧麗欣。

第56屆金馬獎評審作業分為初選、複選、決選三階段進行，最終得獎名單將由評審團主席王童導演率領決選階段評審於頒獎典禮當天選出，評審團陣容涵蓋了幕前幕後傑出專業人士，名單亦將於11月23日典禮當天公布。

今年金馬頒獎典禮將採不設主持人，重新調整節目流程，讓典禮節奏更為緊湊，把時間與榮耀歸於年度最重要的所有電影工作者。星光大道部分，則由第十度主持的紅毯女王楊千霈擔任，搭檔前年金馬遞獎大使劉冠廷，他剛以《陽光普照》入圍金馬男配角，首次挑戰星光主持任務。

第56屆金馬獎入圍名單：

【最佳劇情長片】

《陽光普照》

《叔・叔》

《夕霧花園》

《熱帶雨》

《返校》

【最佳導演】

鍾孟宏《陽光普照》

林書宇《夕霧花園》

陳哲藝《熱帶雨》

張作驥《那個我最親愛的陌生人》

趙德胤《灼人秘密》

【最佳新導演】

廖克發、陳雪甄《波羅蜜》

洪子烜《狂徒》

徐嘉凱《聖人大盜》

徐漢強《返校》

黃綺琳《金都》

【最佳男主角】

巫建和《陽光普照》

陳以文《陽光普照》

太保《叔・叔》

袁富華《叔・叔》

朱柏康《金都》

【最佳女主角】

柯淑勤《陽光普照》

李心潔《夕霧花園》

楊雁雁《熱帶雨》

呂雪鳳《那個我最親愛的陌生人》

王淨《返校》

【最佳男配角】

劉冠廷《陽光普照》

段鈞豪《下半場》

許家樂《熱帶雨》

楊世彬《熱帶雨》

李英銓《那我最親愛的陌生人》

【最佳女配角】

姚以緹《江湖無難事》

温貞菱《陽光普照》

區嘉雯《叔．叔》

陸弈靜《3天2夜》

張詩盈《那個我最親愛的陌生人》

【最佳新演員】

原騰《樂園》

蔡嘉茵《大餓》

范少勳《下半場》

邱志宇《我的靈魂是愛做的》

曾敬驊《返校》

【最佳原著劇本】

《陽光普照》

《叔．叔》

《幻土》

《熱帶雨》

《灼人秘密》

【最佳改編劇本】

《陪你很久很久》

《夕霧花園》

《返校》

【最佳攝影】

《陽光普照》

《狂徒》

《下半場》

《夕霧花園》

《灼人秘密》

【最佳視覺效果】

《人面魚 紅衣小女孩外傳》

《下半場》

《那個我最親愛的陌生人》

《返校》

《五月天 人生無限公司》

【最佳美術設計】

《亡命之徒》

《最乖巧的殺人犯》

《夕霧花園》

《返校》

《灼人秘密》

【最佳造型設計】

《最乖巧的殺人犯》

《江湖無難事》

《狂徒》

《夕霧花園》

《灼人秘密》

【最佳動作設計】

《狂徒》

《下半場》

《返校》

《五月天 人生無限公司》

【最佳剪輯】

《陽光普照》

《狂徒》

《幻土》

《夕霧花園》

《返校》

【最佳音效】

《狂徒》

《下半場》

《幻土》

《返校》

《灼人秘密》

【最佳原創電影音樂】

《幻土》

夕霧花園》

《返校》

《灼人秘密》

《你的臉》

【最佳原創電影歌曲】

《有一種悲傷》

《遠行》

《光明之日》

《灼人秘密》

《金都》

【最佳紀錄片】

《還有一些樹》

《你的臉》

《阿紫》

《戲棚》

去年火車經過的時候》

【最佳動畫長片】（入圍從缺）

【最佳劇情短片】

《老人與狗》

《美芳》

《偷偷》

紅棗薏米花生》

【最佳動畫短片】

《隱匿的方寸空間》

《看無風景》

《金魚》

《可愛》

《燈塔》

【年度台灣傑出電影工作者】

湯湘竹

【終身成就獎】

王童、王羽

(中時電子報)